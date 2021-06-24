Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1408
ALTIN
495.178
DOLAR
8.6631
STERLİN
12.0967
EURO
10.3426
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
Kadın İstihdamına Yönelik Proje İçin Personel Alınacak 
Kadın İstihdamına Yönelik Proje...
Antalya'da icradan satılık 160 odalı otel
Antalya'da icradan satılık 160...
Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak
Safkan Arap Koşu Tayı...

SERVER SAĞDIÇ DİA İLE TÜM PLATFORMLARDA!

Müziğe ilk adımını İzmir'de gitar çalmaya başlayarak atan Server Sağdıç yeni şarkısı ''Dia''yı müzikseverlere sundu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Haziran 2021 Perşembe 11:03
0 Okunma
SERVER SAĞDIÇ DİA İLE TÜM PLATFORMLARDA!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Sözü ve bestesi Server Sağdıç'a ait olan şarkının aranjesini ise Burak Bedirli üstlendi.

Farklı ve alışılagelmişin dışında altyapısı ile ''Dia''nın notaları dinleyicisine dinlerken huzur vererek, kalbine dokunacak.

Server Sağdıç'ın naif sesine eşlik eden ''Dia'' dijital platformlarda ve YouTube'da da kısa sürede çok sevildi.

Kendi bestelerini yapmaya devam eden genç sanatçı müziğe ilk profesyonel adınımı ''Dia'' ile attı.

Sever Sağdıç ''Dia'' Türkiyenin en büyük müzik şirketlerinden WediaCorp Music etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Server SağdıçDiaMüzik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil : Ben Seda'nın  annesine anne derim
Mehmet Ali Erbil : Ben Seda'nın  annesine anne derim
Netflix'in yeni dizisi ‘Another Self'in kadrosuna Murat Boz dahil oldu
Netflix'in yeni dizisi ‘Another Self'in kadrosuna Murat Boz dahil oldu
Ünlü Makeup Artist Fatih Şahin Oyunculuğa Adım Attı!
Ünlü Makeup Artist Fatih Şahin Oyunculuğa Adım Attı!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans