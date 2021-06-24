SERVER SAĞDIÇ DİA İLE TÜM PLATFORMLARDA!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Sözü ve bestesi Server Sağdıç'a ait olan şarkının aranjesini ise Burak Bedirli üstlendi.

Farklı ve alışılagelmişin dışında altyapısı ile ''Dia''nın notaları dinleyicisine dinlerken huzur vererek, kalbine dokunacak.

Server Sağdıç'ın naif sesine eşlik eden ''Dia'' dijital platformlarda ve YouTube'da da kısa sürede çok sevildi.

Kendi bestelerini yapmaya devam eden genç sanatçı müziğe ilk profesyonel adınımı ''Dia'' ile attı.

Sever Sağdıç ''Dia'' Türkiyenin en büyük müzik şirketlerinden WediaCorp Music etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!