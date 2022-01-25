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Sevcan Dalkıran'dan Ay Balam'a Akustik Yorum 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ocak 2022 Salı 12:07
Sevcan Dalkıran'dan Ay Balam'a Akustik Yorum 

Haber: Dinçer Karacalar

Sevcan Dalkıran, 2016 yılında Azeri Uzeyir Mehdizade ile düet yaptığı ve klipsiz şekilde 100 milyon defa izlenmeyi aşan "Ay Balam adlı şarkısını bu kez akustik olarak sevenleriyle buluşturdu.

 Sözlerini Erkan Çelik'in yazdığı, müziği Uzeyir Mehdizade imzası taşıyan projenin düzenlemesini Celil Yavuz yaparken şarkının mix&mastering'inde de Celil Yavuz imzası bulunuyor. Projenin klibini ise Uygur Akkaya çekti. Şarkı Sevcan Dalkıran'ın YouTube kanalında yayınlanmaya başladı. 

Sevcan Dalkıran hakkında;

Sevcan Dalkıran 22 Temmuz 1986’da Manisa'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Sevcan Dalkıran, 2006'da Star TV'de yayınlanan “Popstar” yarışmasında 2. oldu.

Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'nda tamamladıktan sonra, aynı okulda “ Seste İleri İcra mezunu” olarak master eğitimini de tamamladı. Başta Seda Sayan olmak üzere, birçok ünlü isime vokal yapan Dalkıran, majör televizyon programlarında orkestra solisti olarak yer aldı. Ayrıca vokal koçluğu serüveninde, şan eğitmeni kimliğiyle de öğrencilerine rol model oldu. 2016’da Türkiye- Azerbaycan iş birliğiyle, Uzeyir Mehdizade ile yaptığı Ay Balam adlı feat projesinde klipsiz 100 milyon izlenmeyi aşarak müzik piyasasına damga vurdu. Ay Balam ve Yahşi Olar adlı çalışmalarıyla, dijital medya platformlarında en çok dinlenen sanatçılardan birisi oldu. 2018’de Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde sözleri kendisine ait “Bi Zahmet “ teklisini piyasaya sürdü. 2021'de yapımcılığını Noah Entertainment müzik şirketinin üstlendiği “Deli Masalı” teklisini piyasaya sürdü. 

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Sevcan Dalkırandan Ay Balama Akustik Yorum
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