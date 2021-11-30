Sezen Aksu'nun ‘Deli Divane’ şarkısına SUDENUR Yorumu! 

ASLAN SAYIM

Geçen hafta yeni teklisi DELİ DİVANE şarkısını müzik piyasasına sunan Sudenur daha önce Zinet Sali'nin de yorumladığı sezen aksu şarkısı ile dikkatleri üzerine çekti...

İlk kez 2013 yılında 'Aşkın 6 Hali' albümü ile adından söz ettiren Sudenur,daha sonra 'Belki' ve 'Aşk bu' tekli şarkıları ile müzik yolculuğuna kendi yaptığı şarkıları ile devam etti...

"Sezen Aksu şarkısı okumak hayalimdi" diyen Sudenur ilk kez söz ve müziği başkasına ait bir eserle müzik dinleyicilerine Dinç müzik Prodüksiyon etiketi ile merhaba derken,tüm çalışmalarında olduğu gibi yeni teklisi söz&müziği Sezen Aksu'ya ait olan DELİ DİVANE şarkısında uzun yol arkadaşım dediği müzizyen&aranjör Cüneyt Yalmaz imzası bulunuyor...

Çok küçük yaşlarda müziğe şarkı sözü ve besteler yaparak başlayan Sudenur,eksik yanım dediği ses eğitimi için Süheyla Yengi'den ders alıyor...