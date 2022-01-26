Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,969.55
ALTIN
802.67
DOLAR
13.55
STERLİN
18.32
EURO
15.30
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alacak
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve...
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...

SEZEN AKSU ŞARKISI OKUMAM

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2022 Çarşamba 13:23
SEZEN AKSU ŞARKISI OKUMAM

Haber: Dinçer Karacalar

Sezen Aksu’nun son çıkardığı “Şahane Yaşamak” isimli esere tepkiler çığ gibi büyüyor. Özbek pop sanatçısı Şahsenem tepkisini artık sahnede Sezen Aksu şarkısı okumam diyerek dile getirdi. İnsanoğlu Allah ve Allah’a olan inançla ve manevi değerlerle insandır, bu değerlerimizi korumalıyız ifadesinde bulunan Şahsenem, ünlü müzisyen Sezen Aksu’nun imza attığı şarkı için önce yaratandan sonra imanlı Türk halkından af dilemelidir ifadesinde bulundu. Sezen Aksu gibi bir değerden hiç böyle bir eser beklemediğini de dile getiren Şahsenem çok üzüldüğünü ve Allah’ın verdiği yeteneği sevdiği kullarına hakaret ederek kullanmasının büyük hata olduğunu dile getirdi. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilen birinin yapmayacağı bir hata bu diyerek tepkine farklı bir boyut katan Şahsenem “Umut ediyorum ki Sezen Aksu bu büyük hata ve günahından en kısa zamanda dönecektir, bunu çok arzu ederim” dedi.

Son Güncelleme: 26.01.2022 15:43
Anahtar Kelimeler:
SEZEN AKSU ŞARKISI OKUMAM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aylin-Toygar Işıklı çiftinden dünyada bir ilk: Müzikli koleksiyon
Aylin-Toygar Işıklı çiftinden dünyada bir ilk: Müzikli koleksiyon
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Yıldızları sahnede parlatan modacı
Yıldızları sahnede parlatan modacı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans