Sezen’den sonra Gülben şarkısı

HABER: DİNÇER KARACALAR

90’lı yılların ünlü isimlerinden Uriel, 30 yıl aradan sonra müziğe iddialı bir dönüş yaptı. Hayranı olduğu Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” şarkısını cover’layan sanatçı, imza attığı club versiyonla müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Uriel, ikinci projesi için de vakit kaybetmeden kolları sıvadı.

2008’DE GÜLBEN SÖYLEDİ



Uriel, ikinci single’ı için söz ve müziği Altan Çetin’e ait “Masum” şarkısını seçti. 2008 yılında Gülben Ergen’in seslendirdiği şarkı, bu kez club versiyonuyla dinleyicilerin beğenisine sunulacak.



FARKLI BİR SOUND



“Masum”un en sevdiği şarkılardan biri olduğunu söyleyen Uriel, “Gerekli izinleri alabildiğimiz için mutluyum. ‘Kaybolan Yıllar’ın ardından ‘Masum’u da farklı bir sound’la dinleyicilerimize sunacağız. Bu yeni single beni çok heyecanlandırıyor” dedi. “Masum” çok yakında dijital platformlarda yayınlanacak.