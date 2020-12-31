Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1480
ALTIN
447.244
DOLAR
7.3670
STERLİN
10.0458
EURO
9.0572
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...

Sezer İnanoğlu, 87.000.00 bin dolarlık senet için yargı yoluna başvurdu

Kendisine 30 Mart 2019 tarihinde İstanbul Barosu avukatlarından Semra Yıldız tarafından sebebini bilmediği halde 87.000.00 bin dolar değerinde senet imzalattırılan Sezer İnanoğlu, sorularına muhatap bulamadı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Aralık 2020 Perşembe 10:45
0 Okunma
Sezer İnanoğlu, 87.000.00 bin dolarlık senet için yargı yoluna başvurdu

İSTANBUL

Belirtilen tutarı avukatın kardeşi olduğu sonradan söylenen Deniz Yıldız adına açılan banka hesabına yatırmasına rağmen, davalı Semra Yıldız'ın icra dosyasından yeniden vekalet ücreti talebi karşısında şaşkına dönen Sezer İnanoğlu'nun çektiği ihtarname de cevapsız kaldı.

Kanuni vekalet ücreti ve dosya harç ücreti olarak taraflarca anlaşılan miktarı ödeyerek yaptığı ödemenin akıbetini merak eden ve sözlü sorularına yanıt alamayan Sezer İnanoğlu, yasal hakkı olan bilgi edinme hakkını kullanmak için ihtarname de çekti. "Bu parayı kendiniz için mi eski eşim Mehtap Meral İnanoğlu için mi benden tahsil ettiniz?", "Dosya borcunun hesabına yatırılmasını istediğiniz hesabın sahibi Deniz Yıldız kim?", "Bu para neden onun hesabına yatırılmıştır?" sorularına yanıt almak için çektiği ihtarnameye 1 aydır yanıt alamayan Sezer İnanoğlu, yargı yolunu tuttu.

1 aylık sürede sadece Deniz Yıldız isimli kişinin avukat Semra Yıldız'ın kardeşi olduğunu öğrenebilen İnanoğlu, açtığı davada hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile kendisinden tahsil edilen meblağın geri iadesive hiçbir makbuz da almadığından paranın ve vergisiniz akıbeti için mahkemeye başvurdu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HER ANNENIN HİKAYESİ FARKLIDIR...
HER ANNENIN HİKAYESİ FARKLIDIR...
Ünlü Oyuncu Özlem Düvencioğlu İsyan Etti! 
Ünlü Oyuncu Özlem Düvencioğlu İsyan Etti! 
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans