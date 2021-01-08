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Show Tv Fenomeni Buse Şimşek Herkesi Güzelleştiriyor! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ocak 2021 Cuma 14:09
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Show Tv Fenomeni Buse Şimşek Herkesi Güzelleştiriyor! 

HABER: ASLAN SAYIM

Show Tv de izlenme rekorları kıran Kuaförüm Sensin isimli programla en çok birincilik alarak 3 sezon adını duyduğumuz makyaj sanatçısı ve Sosyal Medya Fenomeni Buse Şimşek güzellik salonunda hizmet vermeye devam ediyor. Marjinal tarzı ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan Buse Şimşek TikTok ve Instagram da yüzbinlerce kişi tarafından takip ediliyor. Renkli videoları ile binlerce beğeni alan Şimşek Show Tv programında Bülent Ersoy ile samimi halleri hafızalarda.

İstanbul Beylikdüzü’nde hizmet veren Buse Şimşek Beauty Center Protez Tırnak, Profesyonel Makyaj, Kalıcı Makyaj, Zayıflama ve Cilt bakımı hizmetlerini salonunda uyguluyor. Güzelleşmekse İstek Adres Buse Şimsek sloganı ile salonunun kapılarını sizler için açıyor. 

Buse Şimşek Kimdir?

Buse Şimşek, 23 Kasım 1998 İstanbul doğumludur. iki üniversite mezunu Biyomedikal Mühendisliği ve Sağlık Kurumları İşletmeciliğini bitirmiş, 6 yıldır makyaj sanatçılığı yapmaktadır. Ayriyetten akademi çıkışlı olup estetik ve güzellik alanlarında uzmanlaşmıştır. Kendisine ait Güzellik Merkezi var aynı zamanda profesyonel makyaj ve kalıcı makyaj eğitmenidir. Şuanda birkaç özel üniversitede genç yaşına rağmen full donanımıyla öğrencilerine eğitim vermektedir. Birçok defile, dizi ve kliplerde çalıştı. Show Tv’nin reyting rekorları kıran programı Kuaförüm Sensin’de en uzun süre yarışan ve en çok birincilik alan fenomen yarışmacı olmuştur.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Show Tv Fenomeni Buse Şimşek Herkesi GüzelleştiriyorAslan Sayım
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