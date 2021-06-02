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SİDNEY’İN EFSANE MANKENİ ‘’ ALARA ADAMS ‘’ YENİDEN DÖNÜYOR

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Haziran 2021 Çarşamba 12:36
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SİDNEY’İN EFSANE MANKENİ ‘’ ALARA ADAMS ‘’ YENİDEN DÖNÜYOR

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU


Sidney'in en ünlü mankenlerinden Alara Adams annesinin rahatsızlığı ve kendisinin mayıs ayında şoförünün kullandığı araba ile zincirleme kaza ve Covid 19 nedeniyle bir yıldır podyumlardan uzak kalmıştı

Efsane manken ve film oyuncusu Alara Adams yeniden sahnelere ve vizyonlara dönüyor


TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Alara Adams podyumlardan gelen teklifleri ve dizi - film yapımcılarından gelen  oyunculuk tekliflerini  değerlendirerek tekrar mankenliğe  ve oyunculuğa başlayacak.

YARDIMSEVER MANKEN’den BAĞIŞ

3 ay önce Kanserli Çocuklar yararına yapılan defilede mankenlik yapmış ve aldığı 30 bin Doları Kanserli çocukların Vakfına bağışlamıştır

 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Nihat IlikcioğluMANKENALARA ADAMS
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