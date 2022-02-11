Sıla’dan Sevgililer Günü konseri

HABER: DİNÇER KARACALAR

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla, Zorlu PSM konserleri serisine 14 Şubat Sevgililer Günü konseriyle devam ediyor. En güzel aşk şarkılarını yazan ve söyleyen şarkıcılardan Sıla, özel 14 Şubat repertuvarıyla dinleyicilerini yine mest edecek.

Ayna karşısı şarkıları devam edecek

Sıla sahne öncesi kuliste ayna karşısında söylediği şarkıların videolarını “Ayna Yazısı” adıyla YouTube kanalında yayınlamaya başlamıştı. Anne ve babasına hediye ettiği videolarla başlayan ve büyük ilgi gören Ayna Yazısı serisine 14 Şubat konseri öncesi kuliste söyleyeceği şarkılarla devam edecek olan ünlü sanatçının hangi şarkıyı yorumlayıp YouTube kanalında paylaşacağı merak konusu oldu.