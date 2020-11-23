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Sinan Akçıl paylaşımı ile ilişkisini ele verdi!

Sinan Akçıl’ın 21 Yaşındaki Genç Sevgilisi Naz Paylaşımı İle İlişkiyi Ele Verdi. 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 10:42
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Sinan Akçıl paylaşımı ile ilişkisini ele verdi!

HABER: SEDA ERTEN

Sinan Akçıl’ın 21 yaşındaki genç sevgilisi Naz Avseren attığı stori ile ilişkilerini ele verdi. Sinan Akçıl’ın aynı paylaşımını farklı versiyonu ile paylaşması ilişkiyi ele verdi. Sinan Akçıl’ın Yeni evi Sapphire de paylaşım yapan Naz’ı  gören takipçileri ilişkiyi magazin sitelerine mesaj atarak duyurdu. Akçıl’ın genç sevgilisine 2 ay önce bir beste verdiği ve bestenin 2 ayda 1 milyon dinleyiciye ulaştığı bilinmekte  38 yaşındaki popçu 21 yaşındaki genç sevgilisi ile ilgili ne açıklama yapacağı merak konusu? 21 yaşındaki Naz Avseren’nin paylaşımda belirttiği düet ne zaman çıkacak merak konusu. Çiftin 1,5 yıldır birlikte olduğu biliniyor.


YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Sinan Akçıl Paylaşımı Ile Ilişkisini Ele VerdiSeda Erten
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