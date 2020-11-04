Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva'dan Azerbaycan şarkısı!

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Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri alırken Türkiye'den birçok alanda Azerbaycan'a destek gelmeye devam ediyor. Sanat dünyası da Ermenistan'ın Karabağ işgaline karşı verilen mücadeleye sessiz kalmadı. Şarkıcı Sinan Akçıl, kaleme aldığı "Daima Yaşa Azerbaycan" isimli şarkıyı, Saide Guliyeva ile seslendirdi.

Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva'nın, "Daima Yaşa Azerbaycan" isimli tekli çalışması yayınladı.

Akçıl ve Guliyeva'nın seslendirdiği Karabağ şarkısının sözleri şöyle:

Yeşil ve kırmızı mavi

Bu bizdeki kalbin rengi

Çocuğu yaşlısı genci

Hepsi cesur halkın sesi

Vatansız olmaz

Kurşundan korkmaz

Hepimiz tek can sen daima

Yaşa Azerbaycan

Kimseden korkmaz

Hiç toprak satmaz

Bayrağı heyecan sen daima

Yaşa Azerbaycan

Hainler pusuda bekler

Askeri nöbet bekler

Evlatlar kayıp olur ama

Doğruca cennetteler...

Klip link: https://youtu.be/I5RvieT8IF4