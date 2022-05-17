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Sinan Siner, Ahmet  Ertegün’ün izinde

Sanatci Menejeri Sin Management & Booking şirketiyle Justin Bieber’dan Sean Paul’e dünyaca ünlü isimleri Türkiye’de ağırlayan Sinan Siner hedef büyüttü. ‘ The Sin Records’ adında bir müzik firması kuran Siner, dünyaca yıldızlarıyla çalışacağını söyledi: “Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün’ün yolundayım.”

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Mayıs 2022 Salı 16:57
Sinan Siner, Ahmet  Ertegün’ün izinde

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Müzik devi Atlantic Records’un kurucusu, efsanevi yapımcı Ahmet Ertegün, müzik dünyasına The Rolling Stones, Led Zeppelin, Eric Clapton, Aretha Franklin ve Ray Charles gibi büyük yıldızları kazandırmıştı. Kendine Ahmet Ertegün’ü örnek alan Sinan Siner de hedeflerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.


ÜNLÜ YILDIZLARI TÜRKİYE’YE GETİRDİ


Kurucusu olduğu Sin Management & Booking şirketiyle daha önce Justin Bieber, Sean Paul, Rita Ora, Willy William, Karim Benzema ve Ronaldinho başta olmak üzere müzik, spor ve eğlence dünyasından birçok ünlü yıldızı Türkiye’ye getiren Sinan Siner, ‘The Sin Records’ adında bir müzik firması kurdu.


YETENEKLİ İSİMLERİ DÜNYA SAHNESİNE KAZANDIRACAK


Firmasıyla müzik dünyasına yeni sesler kazandırmaya hazırlanan Sinan Siner, The Sin Records portföyüne dünyaca ünlü isimleri de ekleyeceğini açıkladı. Siner’in başka bir hedefi de Türkiye’nin yetenekli isimlerini dünya sahnesine çıkarmak. Ayrıca 8 Ekim’de mega fight arena da dünyaca ünlü ismi  Era istrefi getirecek olan sinan siner çok mutlu olduğunu belirtti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sinan SinerSanatci Menejeri Sin Management & BookingAtlantic RecordsAhmet Ertegün
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