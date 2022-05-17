Sinan Siner, Ahmet  Ertegün’ün izinde

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Müzik devi Atlantic Records’un kurucusu, efsanevi yapımcı Ahmet Ertegün, müzik dünyasına The Rolling Stones, Led Zeppelin, Eric Clapton, Aretha Franklin ve Ray Charles gibi büyük yıldızları kazandırmıştı. Kendine Ahmet Ertegün’ü örnek alan Sinan Siner de hedeflerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.



ÜNLÜ YILDIZLARI TÜRKİYE’YE GETİRDİ



Kurucusu olduğu Sin Management & Booking şirketiyle daha önce Justin Bieber, Sean Paul, Rita Ora, Willy William, Karim Benzema ve Ronaldinho başta olmak üzere müzik, spor ve eğlence dünyasından birçok ünlü yıldızı Türkiye’ye getiren Sinan Siner, ‘The Sin Records’ adında bir müzik firması kurdu.





YETENEKLİ İSİMLERİ DÜNYA SAHNESİNE KAZANDIRACAK



Firmasıyla müzik dünyasına yeni sesler kazandırmaya hazırlanan Sinan Siner, The Sin Records portföyüne dünyaca ünlü isimleri de ekleyeceğini açıkladı. Siner’in başka bir hedefi de Türkiye’nin yetenekli isimlerini dünya sahnesine çıkarmak. Ayrıca 8 Ekim’de mega fight arena da dünyaca ünlü ismi Era istrefi getirecek olan sinan siner çok mutlu olduğunu belirtti.