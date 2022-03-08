Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.002,45
ALTIN
939,36
DOLAR
14,49
STERLİN
19,00
EURO
15,77
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve...
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...

Sinem Umaş sokak hayvanları yararına YouTube kanalı açtı

Sinem Umaş’tan örnek davranış! Hayvanseverliğiyle bilinen ünlü isim, sokak hayvanları yararına bir YouTube kanalı açtı. İlk videoda Sezen Aksu’nun “Seni Kimler Aldı” şarkısını yorumlayan Umaş, kanaldan elde edeceği tüm geliri sokakta yaşayan hayvanlar için kullanacağını açıkladı.Bu güzel projesi için ünlü sanatçılardan da desteklerini beklediğini söyledi. 

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Mart 2022 Salı 11:12
Sinem Umaş sokak hayvanları yararına YouTube kanalı açtı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Televizyon ve sosyal medyanın ünlü ismi Sinem Umaş, dört ayaklı dostları için harekete geçti. Umaş, tüm gelirini sokakta yaşayan hayvanlar yararına kullanacağı bir YouTube kanalı açtı. 

SOKAKTAN KURTARDIĞI ‘ATEŞ’ EŞLİK ETTİ

İlk video için müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun efsanevi şarkısı “Seni Kimler Aldı”yı akustik olarak cover’layan Sinem Umaş’a sokaktan kurtardığı köpeği Ateş de eşlik etti. Geçmişte kafasına kurşun yiyen ve gördüğü işkence nedeniyle bir patisini kaybeden Ateş, şarkı boyunca Umaş’ın yanında uslu uslu oturdu.

ALKIŞLAR SİNEM UMAŞ İÇİN

“Bu kanalın gelirinin tamamı sokak hayvanları için kullanılacaktır” mesajıyla videolarını paylaşmaya başlayan Sinem Umaş, hem müzikseverlerin hem de hayvanseverlerin takdirini kazandı. Umaş’ın ilk paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri alkış emoji’leri eşliğinde övgü dolu mesajlar yazdı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sinem Umaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEMET EVGAR İYİ NİYET ELÇİSİ OLDU!
DEMET EVGAR İYİ NİYET ELÇİSİ OLDU!
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
Özgür Yıldız’dan “ ALLEGRO “ isimli enstrümantal single.
Özgür Yıldız’dan “ ALLEGRO “ isimli enstrümantal single.
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans