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Soğuk Kış Günlerini Duygusal Şarkısıyla Karşıladı

Fatih Tekin yeni şarkısıyla içimizi ısıtmaya geliyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
11 Şubat 2021 Perşembe 12:59
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Soğuk Kış Günlerini Duygusal Şarkısıyla Karşıladı

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Soğuk Kış Günlerini Duygusal Şarkısıyla Karşıladı

Fatih Tekin yeni şarkısıyla içimizi ısıtmaya geliyor.

“Yadigar, Bebeğim, Hasret Türküsü, Yoksun Falımda, Fidayda, Hak Bir Gönül Verdi Bana, Tek Duam, Kader de Gülecekmiş” adlı gerek kendi besteleriyle gerek seslendirdiği eserlerle dinleyicilerin gönlünde taht kuran başarılı müzik adamı Fatih Tekin, yeni bestesi "Bir Adam Bitti"yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Aranjesi Sonay Yağız'a, mix ve mastering'i Özgür Yurtoğlu'na ait şarkının yönetmen koltuğunda ise Enes Bilal Taşçı oturuyor. Ünlü müzisyen Eli Türkoğlu'nun vokal koçluğunu üstlendiği "Bir Adam Bitti" sosyal medyanın gündemine oturdu. MFT Prodüksiyon'a ait eser 1 günde 100.000 bin izlenme sayısını geçti. Youtube'da Eli Türkoğlu'nun "hayırlı uğurlu olsun inşallah" yorumu da dikkatli gözlerden kaçmadı.

Fatih Tekin Kimdir?

Fatih Tekin, memleketi olan Amasya’da dünyaya gözlerini açtı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sonrasın da Yüksek Lisansını tamamladı. Mühendisliğe devam ederken aynı zamanda; müziğe, söz yazarı ve bestekâr olarak başladı. Yadigâr isimli ilk single çalışmasını 3 Mart 2020 tarihinde çıkardı. Bu çalışması müzik severler tarafından büyük beğeni topladı. Sonrasında müzik çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi. Şu sıralar Mustafa Ceceli’nin aranjörlüğünü üstlendiği “Aydan Güzel” isimli eserin çalışmalarına devam etmektedir. Bu şarkı 24 değerli sanatçının yer aldığı ve yapımcılığını Dark'n Dark Müzik ve DMC’nin üstlendiği “Trabesk” isimli albüm çalışmasında yayınlanacaktır.

Müziğin kendisi için bir tutku ve terapi olduğunu belirten Fatih Tekin bundan sonra birbirinden değerli eserlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam ettirecek.

FATİH TEKİN – “BİR ADAM BİTTİ” YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch?v=ZYH7-hBHa_Y&feature=youtu.be

GAZETECİ&PR DANIŞMANI

İsmail GÖKGEZ

Gsm: 05319037551

Face: https://www.facebook.com/ismail.gkgzzz

Twitter: https://twitter.com/isogkgzz

Instagram: https://www.instagram.com/isogkgz

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