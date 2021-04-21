Sosyal Medya Uzmanı Keke Öztürk konuştu! Keke Öztürk: Profesyonel destek şart!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU



Instagram’da @sosyalmedyaislemcisi sayfasının yöneticisi olan Keke Öztürk sosyal medya hesaplarını büyütmek için gerekli adımları açıkladı.

Sosyal medya dünyasında son dönemde yaptığı projelerle sıkça adından söz ettiren genç girişimci Keke Öztürk; ‘’Para kazanmak için plazalara, gökdelenlere, büyük bir sermayelere ya da sponsorlara gerek yok. Bir gencin odasında dijital yöntemlerle bu işi rahatlıkla başarıyoruz.’’ dedi. 20 yaşındaki sosyal medya uzmanı Keke Öztürk 4 senedir aynı zamanda sosyal medyada paylaşımlarıyla binlerce insanlar tarafından takip edip beğeniliyor. Öztürk İnstagramda 350 bin takipçiye sahip.