Sosyetik Güzel Melisa Özmen'e milyonluk soygun şoku

HABER: ASLAN SAYIM

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Melisa Özmen’in Bağdat Caddesi’ndeki evine giren hırsız 1,5 aydır bulunamadı.

Melisa Özmen’in yaklaşık bir yıl önce taşıdığı ve dekorasyonunu bizzat üstlendiği Bağdat Caddesi’ndeki lüks dairesine giren hırsız sosyetik güzelin milyonluk mücevherlerini ve saatlerini çaldı. İstanbul’un gözbebeği Bağdat Caddesi’nde yaklaşık 1,5 ay önce gerçekleşen soygunda astronomik bir maddi kayba uğrayan Melisa Özmen olayla ilgili şunları söyledi:

“Evde olmadığım bir günde gerçekleşen olayı beni tanıyan veya uzun süredir takip eden birinin gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Blvgari ve Rolex marka saatlerin yanı sıra değerli mücevherler gitti. Kadıköy ve Gayrettepe emniyeti konuyla ilgileniyor. Ancak hala failler bulunamadığı için çok üzgünüm. Bir an önce suçluların yakalanıp cezalarını çekmelerini diliyorum”





“ÇOK ÖZEL BİR KOLEKSİYON ÇALINDI”

Yıllardır özenle topladığım parçalardan oluşan bir koleksiyonunun çalındığını vurgulayan Melisa Özmen, “Maddi değerinden çok manevi değerini düşündüğüm özel hediyelerin de içinde olması beni derinden yaralıyor. Emniyete hala güveniyorum, suçluların bulunacağından hiç şüphem yok. Ancak yine de üstünden epey bir zamanın geçmesi beni tedirgin ediyor” dedi.