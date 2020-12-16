Sunucu İlkay Buharalı: Gülben Ergen İçin Üzüldüm! 

Başarılı sunucu ve gazeteci İlkay Buharalı, Aslan Sayım’ın hazırlayıp sunduğu Biz Bize Magazin youtube programına konuk oldu ve Aslan Sayım’ın sorularını yanıtladı. Daha önce Söylemezsem Olmaz programının sunucuğunu üstlenen İlkay Buharalı canlı yayında Gülben Ergen haberlerinin yayınladıkları programdan sonra Gülben Ergen ile Magazin Noteri programında bir araya gelince ortalık karışacak gibi olsada Sunucu İlkay Buralı duruma açıklık getirmiş ve yayına devam etmişti. Aslan Sayım’a Yayın sonrası Gülben Ergen’e üzüldüm gerçekten kalbinin kötü olmadığını o programda anladım. Biz haberleri kendimiz yazmıyoruz o programda bize yapım ekibinden haberler geliyordu ve bizde yorumluyorduk Açıklamalarında bulundu.

Program linki: https://youtu.be/S0EBvEqWDrk