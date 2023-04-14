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Tan Taşçı'nın Yeni Teklisi "Tutunamıyorum" Bugün Yayında

Tan Taşçı’nın yeni teklisi “Tutunamıyorum” bugün TCTVL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

14 Nisan 2023 Cuma 17:11
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Tan Taşçı'nın Yeni Teklisi "Tutunamıyorum" Bugün Yayında

İSTANBUL- Türk müzik endüstrisinde birçok hit şarkıya imza atan söz yazarı, besteci ve yorumcu Tan Taşçı, ülkemizde yaşanan deprem ve sel felaketlerinin ardından yeni bir şarkı yazdı; “Tutunamıyorum”.Geçtiğimiz yaz yaşanan yangın felaketleri sonrası da “Zor İşimiz, Zor” şarkısı ile duygularını anlatan Taşçı, ülkesinden beslenen bir sanatçı olarak toplumsal olaylara karşı hassasiyetiyle de gündeme geliyor.

Sanatçı, yaşadığımız coğrafyada başımıza gelen olaylarla hepimiz gibi artık hayal dahi kuramaz hale gelenler için yazdığı “Tutunamıyorum” ile olanları asla unutturmamamız gerektiği gerçeğini de vurguluyor.

Söz, bestesine Tan Taşçı’nın imza attığı “Tutunamıyorum” un düzenlemesini Yasin Keleş yaptı. İki versiyon olarak müzikseverlerle buluşan şarkının akustik versiyonunun aranjörlüğünü ise Taşçı kendisi üstlendi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Tan TaşçıTutunamıyorum
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