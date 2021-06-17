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Tuğba Özay Hayranları İle Klip Çekti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2021 Perşembe 11:13
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Tuğba Özay Hayranları İle Klip Çekti

Ünlü Sanatçı Tuğba Özay önümüzdeki hafta  sevenlerinin beğenisine sunacağı  "Dinle" adlı cover  şarkısına Ayazağa'da bir platoda klip çekti. Klibinde birbirinden farklı ve iddialı kostümler giyen Özay'a "Tubistler" adını verdiği hayran kitlesi de eşlik etti.Türkiye'de ilk defa bir sanatçı hayranlarına klibinde yer verdi.Ayrıca klipte sosyal medya fenomeni Nesip Tayurak da yer alırken klibin en renkli simalarından biri oldu. Klibin yönetmenliğini ise ünlü yönetmen  Erkan Nas üstlendi.Tuğba Özay hem klibi hem de şarkısıyla  bu yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Haber Sedat Sarıkaya

Son Güncelleme: 17.06.2021 11:23
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay Hayranları İle Klip Çekti
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