Tuğçe Kandemir’den dinleyicilerine yeni yıl sürprizi!

Haber: Dinçer Karacalar

Şarkılarıyla listelerin üst sıralarında yer alan başarılı sanatçı Tuğçe Kandemir merakla beklenen yeni şarkısı “Saçlarıma Yıldız Takana” ile sevenleriyle buluştu.

Sözü ve müziği kendisine, aranjesi ise Hüseyin Yiğit İNSAN’a ait “Saçlarıma Yıldız Takana” TTE Production ve Sony Music Türkiye işbirliği ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“Saçlarıma Yıldız Takana” şarkısı ile tarzına etnik bir hava katan Tuğçe Kandemir, aşina olduğumuz nameleri ve ona eşlik eden yaylılar ile dinleyicilerin beğenisini kazanacak.

Şarkının Ankara’da hayat bulan video klibini yöneten Celal Canik ve Soner Karakuş, Tuğçe Kandemir’in kaleme aldığı sözleri görsele dökerken bütün sürecin çok keyifli geçtiği belirtti.

“Saçlarıma Yıldız Takana” şarkısı, Tuğçe Kandemir’in YouTube kanalından yayınlanan video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yayında!