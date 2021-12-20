Turne sonrası yeni şarkı yolda...

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Rap müziğin başarılı ismi Batuflex, binlerce kişinin yoğun ilgisi ile karşılaştığı Türkiye turnesini tamamladı ve ünlü rapçi yeni şarkısı 'Hong Kong'un müjdesini verdi...

Yaptığı şarkılarla dijital platformlarda dinlenmelerde milyon barajını aşan Rap müziğin sevilen ismi Batuflex, 'Dalga' isimli şarkısı 22 milyon dinlenme rakamını aşarak, şu günlerde çıtasını yükselterek, kariyerinde başarılarına imza atmaya devam ediyor... Rap müziğine 6 yaşında başlayan Batuflex, yeni şarkısı 'Hong Kong'un müzikseverlerle buluşacağını söyledi. 2022 Türkiye turnesinin hazırlıklarına başlayan Batuflex, şarkıları olduğu kadar 'Batuflex traş' imajıyla gençler arasında da saçlarıyla moda akımı yaratıyor.

Batuflex'in yeni şarkısı 'Hong Kong' 24 Aralık'ta tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.