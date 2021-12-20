Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,095.23
ALTIN
1.01
DOLAR
17.45
STERLİN
23.06
EURO
19.63
İcradan satılık arsa
İcradan satılık arsa
3+1 daire icradan satılıktır
3+1 daire icradan satılıktır
Kafe kiraya verilecek
Kafe kiraya verilecek
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak

Turne sonrası yeni şarkı yolda...

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:50
0 Okunma
Turne sonrası yeni şarkı yolda...

DİNÇER KARACALAR

Rap müziğin başarılı ismi Batuflex, binlerce kişinin yoğun ilgisi ile karşılaştığı Türkiye turnesini tamamladı ve ünlü rapçi yeni şarkısı 'Hong Kong'un müjdesini verdi...

Yaptığı şarkılarla dijital platformlarda dinlenmelerde milyon barajını aşan Rap müziğin sevilen ismi Batuflex, 'Dalga' isimli şarkısı 22 milyon dinlenme rakamını aşarak, şu günlerde çıtasını yükselterek, kariyerinde başarılarına imza atmaya devam ediyor... Rap müziğine 6 yaşında başlayan Batuflex, yeni şarkısı 'Hong Kong'un müzikseverlerle buluşacağını söyledi. 2022 Türkiye turnesinin hazırlıklarına başlayan Batuflex, şarkıları olduğu kadar 'Batuflex traş'  imajıyla gençler arasında da saçlarıyla moda akımı yaratıyor. 

Batuflex'in yeni şarkısı 'Hong Kong' 24 Aralık'ta tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak. 

Anahtar Kelimeler:
Turne Sonrası Yeni şarkı Yolda...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafalar ekibinden şarkı sürprizi
Kafalar ekibinden şarkı sürprizi
Kalinka ile Ruslar’a Zeybek öğretti
Kalinka ile Ruslar’a Zeybek öğretti
İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat, öldü
İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat, öldü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans