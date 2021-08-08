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ÜÇÜ BİR ARADA 

Sanatçı Zafer Toprak, sözleri ve müziği Derya Çetin’e ait olan “Dualarımda Yoksun Artık Sen” yeniden seslendirdi. 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ağustos 2021 Pazar 16:42
17 Okunma
ÜÇÜ BİR ARADA 

Sözleri ve müziği Derya Çetin’e ait olan “Dualarımda Yoksun Artık Sen” isimli besteyi sanatçı Zafer Toprak beş yıl aradan sonra yeniden seslendirdi. Toprak, şarkının akustik versiyonu için, şarkının ilk aranjörü Meriç Demir ve yeni akustik düzenlemesini yapan sanatçı Erdem Eskimez ile sound track stüdyolarında bir araya geldi. Üçünü yıllar sonra bir araya getirenin tesadüf değil tevafuk olduğunu dile getiren Zafer Toprak, son bahara doğru yeni kliple beraber dinleyicileriyle buluşmaya hazırlandığını belirtti. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 08.08.2021 18:23
Anahtar Kelimeler:
ÜÇÜ BİR ARADAZafer ToprakDerya ÇetinDualarımda Yoksun Artık Sen
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