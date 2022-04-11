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"Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyorum!"

Kul, Shenai ve Our Streets gibi şarkılarıyla milyonluk izlenmelere imza atan Dj Kantik ( Ferhat Kantik ) yeni çalışması “Hackers’ı” tüm dijital platformlardan müzik severlerin beğenisine sundu.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Nisan 2022 Pazartesi 15:26
"Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyorum!"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyaca ünlü bir çok süper star’a müzik prodüksyonları yapan , ayrıca dünyanın en büyük festivali olarak nitelendirilen Rio festivalinin de müziklerinde imzası bulunan Dj Kantik “Hackers” şarkısıyla yine iddialı.Brezilya,Hindistan,Pakistan ve Dubai olmak üzere bir çok yerden hayran kitlesine sahip olan Dj Kantik,”Ülkemizi yurt dışında temsil etmek gurur verici.Konserler için sürekli yurt dışına çıkıyorum.”Hackers” şarkımla birlikte yeni bir Avrupa turnesi planlıyoruz..Hedefim Avrupada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek “dedi..

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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