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Ümit Karan kendine yeni yıl hediyesi aldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Aralık 2020 Pazartesi 12:17
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Ümit Karan kendine yeni yıl hediyesi aldı

Haber: Dinçer Karacalar

Bir döneme damgasını vuran efsane futbolcu Ümit Karan kendisine yeni yıl hediyesi arazi aldı. Şimdiye kadar Oktay Kaynarca, Sinan Engin, Özlem Yıldız, Deniz Akkaya gibi birçok isme değerli toprak yatırımları yaptıran Başaran, insanların gelecekleri için en uygun yatırımını toprak olduğunu söylüyor. Kilit bilgilerle doğru yatırım yaptıran Mert Başaran, Ümit Karan’a milyonluk yatırım yaptırdı. Fırsat yatırım dediği yer için Ümit Karan’a Trakya bölgesinden yer aldı. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ümit Karan Kendine Yeni Yıl Hediyesi AldıDinçer Karacalar
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