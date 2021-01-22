Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1534
ALTIN
442.333
DOLAR
7.3973
STERLİN
10.0962
EURO
9.0060
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
Zabıta Memuru Alınacak
Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...

Ünlü DJ Ayça Kumsal Şarkıcı Oluyor! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ocak 2021 Cuma 13:28
0 Okunma
Ünlü DJ Ayça Kumsal Şarkıcı Oluyor! 

HABER: ASLAN SAYIM

Sosyal medya hesabına yüklediği iddalı fotoğrafları ile yürekleri hoplatan Güzel DJ Ayça Kumsal Şarkıcı olmak için hazırlanıyor. İddalı bir Pop ve Rap müzik tarzı ile Stüdyo aşamasında olan Ayça Kumsal sahnelerin tozunu attırmaya geliyor. Avrupa ve Türkiye’nin her şehrinde sahne Alan güzel DJ Ayça Kumsal artık Şarkıcı olarak piyasada olacak. DJ olarak Adını Türkiyeye Duyuran Ayça Kumsal Aynı başarıyı Şarkıcılıkta da ispatlayacak. Şarkı hakkında ser verip sır vermeyen Ayça Kumsal şarkım da benim gibi iddalı olacak.  


Ayça Kumsal Kimdir? 

14 06 1998 Eskişehir doğumlu olan Ayça Kumsal İkizler burcu Eskişehir Çağfen kolejinden mezun olmuştur. Ortaokul ve lise hayatı boyunca çello ve gitar çalmış müzik ile küçük yaşlarda tanışmıştır. Eğitimi bittikten sonra Antalya’ya taşımış bir süre Lara’da vokallik yaptı. Daha sonra Profesyonel olarak Antalya’dan DJ’lik eğitimi alıp Profesyonel olarak Djlik yapmaya Sahne Almaya başladı. Şuan  olarak Üniversite eğitimi devam etmektedir.  Anadolu üniversitesi menkul kıymetler sermaye piyasası bölümünü okuyor. Anne ve Babası öğretmendir. Ayça Kumsal Türkiye’nin bir çok şehrinde sahne almış bir DJdir. Güzelliğiyle ve müzik tarzı ile oldukça beğeni kazanıyor. Son olarak hedefi şarkıcılık Stüdyo aşamasında olan Ayça Kumsal İddalı şarkısı ile geliyor. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ünlü DJ Ayça Kumsal Şarkıcı OluyorAslan Sayım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serkan Candaş her geçen gün başarılarına yenisini ekliyor!
Serkan Candaş her geçen gün başarılarına yenisini ekliyor!
Ünlü modacı Cafer Andıç’tan büyük bir proje!
Ünlü modacı Cafer Andıç’tan büyük bir proje!
Arda Gezer'den 15 günde 2 klip! 
Arda Gezer'den 15 günde 2 klip! 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans