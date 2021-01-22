Ünlü DJ Ayça Kumsal Şarkıcı Oluyor! 

HABER: ASLAN SAYIM

Sosyal medya hesabına yüklediği iddalı fotoğrafları ile yürekleri hoplatan Güzel DJ Ayça Kumsal Şarkıcı olmak için hazırlanıyor. İddalı bir Pop ve Rap müzik tarzı ile Stüdyo aşamasında olan Ayça Kumsal sahnelerin tozunu attırmaya geliyor. Avrupa ve Türkiye’nin her şehrinde sahne Alan güzel DJ Ayça Kumsal artık Şarkıcı olarak piyasada olacak. DJ olarak Adını Türkiyeye Duyuran Ayça Kumsal Aynı başarıyı Şarkıcılıkta da ispatlayacak. Şarkı hakkında ser verip sır vermeyen Ayça Kumsal şarkım da benim gibi iddalı olacak.





Ayça Kumsal Kimdir?

14 06 1998 Eskişehir doğumlu olan Ayça Kumsal İkizler burcu Eskişehir Çağfen kolejinden mezun olmuştur. Ortaokul ve lise hayatı boyunca çello ve gitar çalmış müzik ile küçük yaşlarda tanışmıştır. Eğitimi bittikten sonra Antalya’ya taşımış bir süre Lara’da vokallik yaptı. Daha sonra Profesyonel olarak Antalya’dan DJ’lik eğitimi alıp Profesyonel olarak Djlik yapmaya Sahne Almaya başladı. Şuan olarak Üniversite eğitimi devam etmektedir. Anadolu üniversitesi menkul kıymetler sermaye piyasası bölümünü okuyor. Anne ve Babası öğretmendir. Ayça Kumsal Türkiye’nin bir çok şehrinde sahne almış bir DJdir. Güzelliğiyle ve müzik tarzı ile oldukça beğeni kazanıyor. Son olarak hedefi şarkıcılık Stüdyo aşamasında olan Ayça Kumsal İddalı şarkısı ile geliyor.