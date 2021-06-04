Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1429
ALTIN
522.447
DOLAR
8.6767
STERLİN
12.2319
EURO
10.5059
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
96 akademik personel alınacak
96 akademik personel alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Flaş Haber
SİVAS'TA FECİ KAZA: 9 ÖLÜ
Kapat

Ünlü DJ Nil Buse Yılmaz’dan yeni Parça Geliyor.

Başarılı ve güzel Dj Nil Buse Yılmaz müzik üretmeye devam edeceğini müjdeledi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Haziran 2021 Cuma 14:28
0 Okunma
Ünlü DJ Nil Buse Yılmaz’dan yeni Parça Geliyor.

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Pandemi zamanında sahne alınan yerlerin kapalı olması Dj Nil Buse Yılmaz'ı müzik üretme sevdasından vazgeçiremedi.Yepyeni parçası ile her zaman sevenlerinin karşısına yenilikler ile çıkacağını bir kez daha duyurdu.

Medya sponsorluk hizmeti için Müzik onair ile çalışan, uluslararası alanda faaliyet gösteren DJ Nil Buse Yılmaz, yeni parçasının müjdesini verdi.

Müzikonair, destek verdiği sanatçı ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kez uluslararası DJ olan Nil Buse Yılmaz’ın medya sponsorluğunu Müzikonair üstlendi. Bu zamana kadar birçok ülke ve özel partilerde tercih edilen Nil Buse Yılmaz, yeni bir parça çıkarmak için kolları sıvadı. Başarılı DJ’in ses getirecek yeni çalışması, şimdiden heyecan yarattı. Yakında yayınlanacak parçasıni sevenleri şimdiden sormaya basladılar.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ünlü DJ Nil Buse Yılmazdan Yeni Parça Geliyor.Sedat Sarıkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irmak Ulay (Stormi Noir) ve Yunus Sezlovic, ABD’li Rapçi Josh Gray İle Çalışacak
Irmak Ulay (Stormi Noir) ve Yunus Sezlovic, ABD’li Rapçi Josh Gray İle Çalışacak
Ctune Nocturnal EP Adlı Çalışmasını Müzikseverlerle Buluşturdu
Ctune Nocturnal EP Adlı Çalışmasını Müzikseverlerle Buluşturdu
Avrupa'yı fethetti
Avrupa'yı fethetti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans