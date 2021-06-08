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ÜNLÜ FENOMEN LUCIFER MİCHAELSON RUS MANKEN SEVGİLİSİYLE PANDEMİ’ DE MALDİVLERDE YAKALANDI !

Son zamanlarda birbirinden farklı videolarıyla adından çokca bahsettiren Youtuber Lucifer Michaelson....

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
08 Haziran 2021 Salı 15:57
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ÜNLÜ FENOMEN LUCIFER MİCHAELSON RUS MANKEN SEVGİLİSİYLE PANDEMİ’ DE MALDİVLERDE YAKALANDI !

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son zamanlarda birbirinden farklı videolarıyla adından çokca bahsettiren Youtuber Lucifer Michaelson, Ramazan ve Pandeminin üst üste gelmesi ve heryerin kapanması üzerine Türkiye’ den bir süreliğine ayrıldı ve yeni sevgilisi ünlü Rus manken Kseniia Islamova ile Maldivlerde yakalandı.. İnstagram ve YouTube üzerinde yaptıkları paylaşımlarla, interneti sallayan bir çift oldular.. Lucifer, pandemi bitene kadar Türkiye’ye dönmeyeceğini ve YouTube içeriklerinin Maldivler adalarında devam ediceğini söyledi. Eski manken sevgilisi hakkında hala bir açıklama yapmadı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Youtuber Lucifer Michaelson....MaldivlerRus Manken
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