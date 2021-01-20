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Ünlü modacı Cafer Andıç’tan büyük bir proje!

Modacı Cafer Andıç büyük bir defileyle herkesi büyüleyecek…

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2021 Çarşamba 14:04
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Ünlü modacı Cafer Andıç’tan büyük bir proje!

HABER: ASLAN SAYIM


Ünlü modacı yakın zamanda Çırağan Sarayındagerçekleştireceği Türkiye’de ilk kez yapılacak kumaş defilesiyle adından bolca söz ettirecek. Yakın zamanda gerçekleşecek defilede büyük bir şova imza atacağını söyleyen ünlü modacı, Türkiye’nin en ünlü mankenlerinin bu defilede yer alacağını belirtti. Ayrıca defilenin fotoğraf ve video çekimleri Çekiç Medya tarafından yapılacağı söylendi.

Cafer Andıç’ın gerçekleştireceği kumaş defilesi yıllar önce Paris'te yapılmış. Türkiye'de de Andıç imzasıyla yapılacak ve bu defile canlı yayınlanacak. Ünlü modacı defile için tüm hazırlıklarını hızlandırdı ve tamamen bu büyük defileye odaklandı.

Cafer Andıç “Türkiye'de büyük bir projeye hazırlanıyorum, 1970 yıllarında yapılan bir kumaş defilesini Türkiye'de çok kapsamlı ve büyüğünü yapacağım. Çok büyük TV sahipleri projeme destek oldular ve bu projeyi beraber yapacağız canlı yayında yapılacak bu kumaş defilesinin şu an alt zemini hazırlanıyor, yakında tüm medyaya duyurulacak” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 20.01.2021 14:50
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Aslan SayımÜnlü Modacı Cafer Andıçtan büyük Bir proje
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