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Ünlü oyuncu Eser Ali ve Melis Peker Paris'te evlendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2021 Cuma 12:01
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Ünlü oyuncu Eser Ali ve Melis Peker Paris'te evlendi

DİNÇER KARACALAR


Türk Tiyatrosunun duayen sanatçısı Ali Poyrazoğlu'nun yetiştirdiği başarılı oyuncu Eser Ali, Paris'te Melis Peker ile hayatını birleştirdi. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde kıyılan nikahta çiftin nikah şahitliğini Serpil Ekin Adeline, Temel Yapıcı ve Sevgi Türker Terlemez yaptı. Melis Peker'in THY'de hostes olarak çalıştığı öğrenildi.


Sosyal medya hesabından nikah fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Eser Ali yaptığı paylaşımda; "Dünyanın en merhametli, en temiz kalpli, en güzel gülen, en en en sabaha kadar yazabilirim. Kısa kesiyorum. Seni seviyorum hayat arkadaşım." açıklamasını yaptı.


Eser Ali ve Melis Peker'in balayı için Paris'ten Meksika'ya geçeceği öğrenildi.


Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda yetişen ve efsane sanatçı Ali Poyrazoğlu'nun kendi adını verdiği Eser Ali Yıldırım tiyatro ve dizilerde canlandırdığı çok sayıda rolle geniş hayran kitlesine sahip.

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