Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca, Oya Ulucan’dan Ödülünü Aldı!

Haber: Aslan Sayım - İstanbul

En son Atv de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yılın erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Her ödül törenine katılmayan Oktay Kaynarca son zamanda adını başarılı organizasyonlarla duyuran yurt içi ve yurtdışı Ödül törenleriyle en prestijli sanatçıları ve markaları bir araya getiren Oya Ulucan kurucusu olduğu Türkiye Exclusive Ödül töreninde Oktay Kaynarca başta olmak üzere İvana Sert, Aslızen gibi ünlü isimler gecede ödül aldı. Bircan Bali ve Radyocu Doğancan Özadlı gecenin sunuculuğunu üstlendi. Oktay Kaynarca ve Oya Ulucan’nın sahnede ki keyifli halleri objektiflere yansıdı. İstanbul Şehir Ödülleri, Türkiye Kalite Ödülleri gibi bir çok ödül törenleriyle adından sıkça bahsettiren Oya Ulucan Organizasyon Kraliçesi olarak anılmaya başladı! Türkiye ve Dünyanın bir çok önemli şehirlerinde 2022 yılı için hazırladığı prestijli ödül törenleri için çalışmalarına devam eden Oya Ulucan’a sorduk.

Oya Ulucan Event markasını bizlere anlatır mısınız? Hangi projelere imza atıyorsunuz?

Oya Ulucan: Kuruluşumuzdan bu yana mekana ve amaca özel tasarımlarıyla hizmet vermekteyiz.Yaratıcılığımız ile dikkat çekmekteyiz.Şirket, düğün, davet, kokteyl organizasyonlar, şirketlerin ürün/lansman toplantıları, kongreler ve gala gecelerinde müşteri tarafından belirlenmiş mekana ruh katmaktayız.

Güne özel konsept hazırlayarak yola çıkan Oya Ulucan Event, her organizasyonu ayrı bir proje bazında değerlendirmektedir. Etkinliğin niteliğine göre hazırlanan tasarımlarıyla hayal gücünü zorlayan Oya Ulucan Event; profesyonel bakış açısı ve deneyimi sayesinde katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedeflemektedir.

Bu güne kadar kalitesine ve detaylara önem vererek tutumuyla, iş bitiriciliği ile yüzlerce organizasyona imza atmıştır. Oya Ulucan Event; eğitimli olmasının yanı sıra sorumluluk sahibi ve titiz ekibiyle başarılı olmanın gururunu taşımaktayız.