Ünlü Oyuncu Özlem Balcı Show Tv Kanalını Şikayet Etti! 

HABER: ASLAN SAYIM

TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisi oyuncusu Özlem Balcı Show Tv de yayınlanan Show Ana Haberi Rtük kurumuna şikayet etti. Hayvanseverliği ile tanınan güzel oyuncu Özlem Balcı Show Ana Haber bülteninde hayvan katliamını naklen uzun süre yayınlayan programa ateş püskürdü. O saate birçok çocuk ve gençler o kanalı izliyor ve köpek katliamını naklen seyirci ile uzun süre buluşturan kanalı sosyal medya hesabından paylaşı. Rtük üst kurulu başkanı Ebubekir Şahin’e özel mesaj atan ünlü oyuncu Özlem Balcı konu hayvanlar olunca kendime hakim olamıyorum dedi. Şiddetin her türlüsüne karşıyım dedi.