Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,512.66
ALTIN
549.82
DOLAR
9.51
STERLİN
13.09
EURO
11.07
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...

Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz ‘’Rezil’’ Şarkısı Yakında Yayında! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2021 Çarşamba 16:58
0 Okunma
Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz ‘’Rezil’’ Şarkısı Yakında Yayında! 

ASLAN SAYIM

Sorun Yok, Keşke, Bende İnsanım gibi şarkılarıyla milyonlarca kişi tarafından dinlenilen yakışıklı şarkıcı Mustafa Yılmaz’dan yeni Şarkı geldi! Sözü ve müziği kendisine ait olan Rezil isimli olan şarkı hem düşündürecek hemde mutlu edeceğinin bilgisini aldık. İddalı bir çalışma ile müzik listelerine girmek için hazırlanan Mustafa Yılmaz Grand Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda sizlerle olacak! Yapımcısı Hayrettin Güneş emin adımlarla ilerlediğini ve bu şarkı ile yine milyonlarca kişi tarafından dinlenilceğinin sinyallerini verdi. Mustafa Yılmaz 29 ekim cuma günü Youtube Grand Müzik  kanalında yeni video klibini ile sizlerle. 

Anahtar Kelimeler:
Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz Rezil Şarkısı Yakında Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİR YILDA BEŞ FİLM ÇEKECEK
BİR YILDA BEŞ FİLM ÇEKECEK
Nerdesin’ önce Avrupa’da patladı!
Nerdesin’ önce Avrupa’da patladı!
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans