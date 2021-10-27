Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz ‘’Rezil’’ Şarkısı Yakında Yayında! 

ASLAN SAYIM

Sorun Yok, Keşke, Bende İnsanım gibi şarkılarıyla milyonlarca kişi tarafından dinlenilen yakışıklı şarkıcı Mustafa Yılmaz’dan yeni Şarkı geldi! Sözü ve müziği kendisine ait olan Rezil isimli olan şarkı hem düşündürecek hemde mutlu edeceğinin bilgisini aldık. İddalı bir çalışma ile müzik listelerine girmek için hazırlanan Mustafa Yılmaz Grand Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda sizlerle olacak! Yapımcısı Hayrettin Güneş emin adımlarla ilerlediğini ve bu şarkı ile yine milyonlarca kişi tarafından dinlenilceğinin sinyallerini verdi. Mustafa Yılmaz 29 ekim cuma günü Youtube Grand Müzik kanalında yeni video klibini ile sizlerle.