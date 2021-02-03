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Ünlülerin Fitness Eğitmeni Selim Gümüşsoy’dan Tavsiyeler! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 11:25
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Ünlülerin Fitness Eğitmeni Selim Gümüşsoy’dan Tavsiyeler! 

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Birçok ünlü isme özel ders veren Fitness eğitmeni Selim Gümüşsoy verdiği röportajda sağlıklı beslenme, Spor’un faydaları gibi bir çok konuya açıklık getirdi. 

İşte O Röportaj

Fit ve formda olmak için öncelikle nelere dikkat etmeliyiz? 

Selim Gümüşsoy: Fit ve formda kalmak için sürekli ve düzenli egzersizlerin yanında sağlıklı bir beslenme olmalıdır. Aldığımız besinlerin, uyguladığımız egzersiz planlamalarının kas yapısını ve metabolizmayı düzenlemeye etkisi büyüktür.

Spor salonunda eğitmensiz spor yapmak tehlikeli mi? 

Selim Gümüşsoy: Kişisel eğitmenle çalışmanın en önemli avantajlarından biri; onların sana nasıl egzersiz yapman gerektiğini öğretme konusunda bilgi sahibi olmalarıdır. Konu fitness olunca herkesin yapabilecekleri birbirinden farklılaşıyor. Hepimiz biliyoruzki herhangi bir rahatsızlığı olan biri ile sağlıklı birinin antrenman ve beslenme düzeni aynı olamaz. Bu yüzden bilinçsizce uygulanan antrenman ve beslenme planlamaları ciddi sorun ve sakatlıklara sebep olabilir. 

Selim Gümüşsoy ne zamandır bu işi yapıyor? 

Selim Gümüşsoy: 2014 yılından bu yana işimi aşkla yapıyorum. İnsanların hayatlarına güzel dokunuşlar yapmak çok keyifli. 

Online uzaktan eğitim vermiyor musunuz?

Selim Gümüşsoy: Uzaktan Eğitim sistemi ile Türkiye’nin her ilinden ve hatta dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce kişi ile çalışıyor, mükemmel sonuçlar alıyoruz.

Spora ilk başlayanlar ne gibi besinler tüketmeli?

Selim Gümüşsoy: Besinler olabildiğince doğal olmalıdır.

Yiyecekleri sağladıkları besin değerleri açısından değerlendirmeliler ve bu yiyeceklerin makro değerlerini ayırmalılar. Protein ihtiyacını; tavuk göğsü, tüm yumurta, yağsız biftek, balık, hindi ve protein tozundan karşılayabilirler. Karbonhidrat ihtiyacını ise; patates, pirinç (beyaz ya da esmer), yulaf, meyve ve sebzelerden alabilirler.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Ünlülerin Fitness Eğitmeni Selim Gümüşsoydan Tavsiyeler
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