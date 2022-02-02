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Uriel yeni sound’la geliyor

Almanya’da yaşayan Uriel, Türkiye’deki dinleyicilerini yeni cover çalışması “Kız Sen İstanbul’un Neresindensin” ile selamlıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2022 Çarşamba 13:02
Uriel yeni sound’la geliyor

Haber: Dinçer Karacalar

“Nerdesin” cover’ıyla müzik listelerinde Madonna’dan Ajda Pekkan’a dev yıldızları geride bırakan Uriel, sevenlerinin karşısına yeni şarkısı ve yepyeni bir sound’la çıkmaya hazırlanıyor. Almanya’da yaşayan sanatçı, bu kez “Kız Sen İstanbul’un Neresindensin” için stüdyoya girdi. Şarkıyı yeni bir sound’la yorumlayan Uriel, bir kez daha Türkiye ve Almanya listelerine damga vuracağından emin.

TEKLİF YAĞIYOR

Müzik dünyasında yıldızı her geçen gün biraz daha parlayan Uriel, Türkiye’den çok davet alıyor. Televizyon ve radyo programlarına çağırılan, konser teklifleri alan ünlü yıldız, şimdilik kariyerine Almanya’da devam etmeyi düşünüyor: “Türk müziğini Avrupa’da duyurduğum ve sevdirdiğim için çok mutluyum.” 

ALMANCA ŞARKILAR DA YOLDA

Yakında Almanca şarkılarla da dinleyici karşısına çıkacak olan Uriel’in sürprizi ise “Day by Day” olacak: “Almanca ve İngilizce yorumlayacağım şarkıları yakın zamanda dinleyicilerimle buluşturacağım. 80’li yılların dünya çapında hit olmuş şarkılarını seçeceğim. Bunlardan biri de daha önce Türkçe versiyonu ‘Nerdesin’i seslendirdiğim ‘Day by Day’ olacak.”

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Uriel Yeni soundla Geliyor
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