Uriel’in ilk Almanya konserinde coşku zirvedeydi

HABER: DİNÇER KARACALAR



Uriel Salnaitis, 30 yıl aradan sonra döndüğü müzik dünyasında fırtınalar estiriyor. Cover şarkılarıyla listeleri altüst eden sanatçı, son olarak Gülben Ergen’in yorumuyla hafızalara kazınan “Masum” şarkısını yorumladı. 2008 yılında popüler olan şarkının club versiyonunu hazırlayan Salnaitis, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

YAZ MARATONU BAŞLADI

Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla konser takvimini de belirleyen Uriel Salnaitis, yaz maratonuna Almanya’dan başladı. Ülkede turneye çıkan başarılı müzisyen, ilk konserini 1 Ağustos Pazar akşamı verdi. Sahneye çıktığı gece kulübünde şarkılarını 200 kişilik kalabalık bir dinleyici grubuna seslendiren Salnaitis’in 1 saatlik performansı sırasında coşku bir an olsun azalmadı. Mekanı dolduran müzikseverler, gecenin sonunda Uriel Salnaitis’i dakikalarca alkışlayarak sahneye geri çağırdı.