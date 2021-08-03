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Uriel’in ilk Almanya konserinde coşku zirvedeydi

Cover şarkılarıyla adından söz ettiren ve son olarak “Masum”u yorumlayan Uriel Salnaitis, Almanya turnesinin ilk konserini 1 Ağustos Pazar akşamı verdi. Başarılı müzisyen, sahneye çıktığı kulüpte yaklaşık 200 kişiye eğlenceli bir gece yaşattı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
03 Ağustos 2021 Salı 17:42
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Uriel’in ilk Almanya konserinde coşku zirvedeydi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uriel Salnaitis, 30 yıl aradan sonra döndüğü müzik dünyasında fırtınalar estiriyor. Cover şarkılarıyla listeleri altüst eden sanatçı, son olarak Gülben Ergen’in yorumuyla hafızalara kazınan “Masum” şarkısını yorumladı. 2008 yılında popüler olan şarkının club versiyonunu hazırlayan Salnaitis, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
YAZ MARATONU BAŞLADI
Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla konser takvimini de belirleyen Uriel Salnaitis, yaz maratonuna Almanya’dan başladı. Ülkede turneye çıkan başarılı müzisyen, ilk konserini 1 Ağustos Pazar akşamı verdi. Sahneye çıktığı gece kulübünde şarkılarını 200 kişilik kalabalık bir dinleyici grubuna seslendiren Salnaitis’in 1 saatlik performansı sırasında coşku bir an olsun azalmadı. Mekanı dolduran müzikseverler, gecenin sonunda Uriel Salnaitis’i dakikalarca alkışlayarak sahneye geri çağırdı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
UrielAlmanyaKonserCoverMasum
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