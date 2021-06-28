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Usta oyuncu Rasim Öztekin’in binmeye doyamadığı klasik otomobili

Rasim Öztekin’in klasik otomobilini de restore ettiğini söyleyen Semih Erüstün, “Çok sevdiği otomobile doya doya binemedi” dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Haziran 2021 Pazartesi 12:31
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Usta oyuncu Rasim Öztekin’in binmeye doyamadığı klasik otomobili

İSTANBUL (DHA)

Çocukken başlayan klasik otomobil hobisini profesyonelliğe dökerek mesleğe dönüştüren İKOD Kurucu Üyesi Semih Erüstün, Beykoz’da düzenlenen ‘Yaza Merhaba Partisi’ne 54 model Plymouth Belvedere otomobiliyle katıldı. 8 Mart’ta hayata veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin’in 1972 model Chevrolet’i bu yıl ‘Yaza Merhaba Partisi’nde yoktu. Rasim Öztekin’in klasik otomobilini de restore ettiğini söyleyen Semih Erüstün, “Çok sevdiği otomobile doya doya binemedi” dedi.

Babasının mesleği sonucu klasik otomobillere ilgi duymaya başlayan ve hobisini mesleğe dönüştüren İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Kurucu Üyesi Semih Enüstün, İKOD tarafından Beykoz’da düzenlenen ‘Yaza Merhaba Partisi’ne restorasyonunu yaptığı klasik otomobiliyle katıldı. Erüstün, “Bu hobi bizde çok eskiye dayanıyor. Babam, amcam İstanbul’un eski taksicilerinden. Onlarda bu arabalar, yeni halleriyle olduğu için taksici olarak çalışıyorlardı. Biz de küçükken temizliği, bakımı öğrenmeye başladık. Bilgi ve birikim oluşmaya başlayınca bu hobi, klasik otomobilleri almaya başlamamla birlikte profesyonel bir iş haline dönüştü. Hayatım boyunca bu otomobillerleydim. Tabii hem hobi hem ticari amaçlı olunca, arabaların bende mazisi kalmıyor. 1-1,5 yıl sonra arabayı satıyorum. Onun yerine başka bir otomobil alıp restorasyonunu yapıyorum. Çünkü yıllardır garajdaki tek bir araba üzerinde çalışmaktansa üretkenlikle farklı arabalar üzerinde çalışmayı tercih ediyorum. Mesela Sivas’taki yaşlı bir amcadan, hiç garajdan çıkmamış bir 55 Chevrolet almıştım. Orijinal bir arabaydı, 96 kilometredeydi. Alıp onu topladım, restorasyonunu yaptım” diye konuştu.

RASİM ÖZTEKİN’İN KLASİK OTOMOBİLİNİ DE RESTORE ETTİ

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in 72 model klasik otomobilinin restorasyonunu yaptığını söyleyen Erüstün, “3-4 araba önce, rahmetli Rasim Öztekin’in 72 Model Chevrolet klasik otomobilinin restorasyonunu yaptım. Parçalarını topladık, kendi zevkine göre arabasının rengini değiştirdik. Otomobil çok güzel oldu. Restorasyondan sonra, ömrü yetmediğin için, çok fazla kullanamadı. Şu anda şoföründe. O otomobil de saklanması gereken nadide otomobillerden bir tanesi” dedi.

OTOMOBİLİN RESTORASYONU 1 YIL SÜRÜYOR

Otomobillerin restorasyon ve bakım süreçlerine dair bilgi veren Erüstün, “Bu arabaların restorasyonu, aşağı yukarı 1 sene sürüyor. 8 ayda da çıkabiliyor. Ben kendi arabamı 6 ayda çıkardım. Fakat arabanın durumuna göre de değişiyor. Çok çürük bir araba ile 1 sene uğraşırsınız. Ama lokal yerlerinde çürüğü olan araçlar 6-8 ayda da çıkabilir. Tabii kaportacı aşaması, boyacı aşaması, sonra camcı, döşemeci, aksesuar kısımları gibi aşamaları da var. Ama genel olarak 1 seneden önce çıkmıyor. Zor bir iş. Normal bir serviste bu otomobillerin bakımını yaptıramazsınız, söktüremezsiniz. Zaten sökseler de muhtemelen bir şeyini anlamazlar ve bakımını yapamazlar” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ EN AZ 250 BİN LİRA

Klasik otomobil yapmanın ekonomik boyutuna da değinen Erüstün, “Güzel bir otomobil yapmak için 250-300 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Parçalar dahil. Modeline göre de değişiklik gösterebiliyor. Parçası daha pahalı olan araba, daha maliyetli oluyor. 600 bin de harcanabilir, 800 bin de harcanabilir. Arabanın değerine göre, bu rakam yükseliyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rasim ÖztekinUsta OyuncuKlasik OtomobilYeni ÇağrıSemih ErüstünAza Merhaba Partisi
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