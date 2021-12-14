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Usta yönetmen Erkan Nas kendi klibini çekecek 30. Yıl kutlaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2021 Salı 11:40
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Usta yönetmen Erkan Nas kendi klibini çekecek 30. Yıl kutlaması

DİNÇER KARACALAR

Seda Sayan, Sibel Can, Zerrin  Özer, Deniz Seki, Yıldız Tilbe,  Serdar Ortaç, Özcan Deniz gibi ünlü sanatçıların klip yönetmeni Erkan Nas, meslek hayatının 30. yılını kutluyor.  Usta isimlerin yanı sıra son dönem popüler isimlerin de klipleri için kapısını çaldığı isim olan Erkan Nas, bugüne kadar 750 klibe yönetmen olarak imza attı. 


Seri üretim yapan yönetmen lakabıyla tanınan usta yönetmen, pop şarkıcıları ve fantezi-arabesk müzik yapan sanatçıların gözdelerinden. 

Çok yakında meslek hayatını anlattığı klibin çekimlerine başlayacak olan Erkan Nas, böylece kendi klibini çeken ilk yönetmen olarak da adından söz ettirecek.

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Usta Yönetmen Erkan Nas Kendi Klibini çekecek 30. Yıl Kutlaması
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