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Üzdünüz Beni Yıllar’a Münür Yıldız yorumu

Münür Yıldız, yeni single çalışmasında sevilen Türk sanat müziği eseri “Üzdünüz Beni Yıllar”ı seslendirdi. Sanatçının etkileyici bir yorumla yeniden hayat verdiği eser, 29 Mart Pazartesi günü Kreş Yapım etiketiyle yayınlandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Mart 2021 Salı 14:41
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Üzdünüz Beni Yıllar’a Münür Yıldız yorumu

HABER: DİNÇER KARACALAR


Ardı ardına yayınladığı şarkılarla müzik dünyasında ses getiren Münür Yıldız, 7’nci single çalışmasını tamamladı. Ünlü sanatçı bu kez söz ve müziği Selahattin Cesur’a ait “Üzdünüz Beni Yıllar” adlı Türk sanat müziği eserini yorumladı. Münür Yıldız, sesinin ve yorumculuğunun ön planda olmasını istediği için bu eseri tercih etti.


STYLING’İNİ KENDİ YAPTI


“Üzdünüz Beni Yıllar”ın aranjesine, birçok ünlü ismin aranjörlüğünü yapan Ödül Erdoğan imza attı. Usta isim, şarkının aslına sadık kalarak etkileyici bir çalışmaya imza attı. Klip ise yapımcı firma Kreş Yapım’ın organizasyonuyla Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çekildi. Münür Yıldız klipte kendi styling’ini yaptı. Ünlü sanatçı, spor kombinlerin yanı sıra kendi tasarımı olan smokinle kamera karşısına geçti. Çekimler 3 günde tamamlandı. 


PAZARTESİ ÇIKIYOR.


“Üzdünüz Beni Yıllar”, 29 Mart Pazartesi günü Kreş Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi de aynı günden itibaren Net D Müzik platformundan izlenebilecek. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Münür YıldızSingleTürk Sanat Müziğiüzdünüz Beni Yıllar
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