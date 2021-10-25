Vadi Açıkhava’da İlyas Yalçıntaş Rüzgarı

DİNÇER KARACALAR

Türk pop müziğinin güçlü ismi İlyas Yalçıntaş, önceki akşam Turkcell Vadi Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi.





Yüzlerce İranlı Hayranı Konserdeydi

Türkiye dışında farklı birçok ülkede de sevilen ve dinlenilen İlyas Yalçıntaş’ın geçtiğimiz akşamki konserinde yüzlerce İranlı hayranı da vardı. Konser başlangıcında sevenlerine "Hoş geldiniz!" diye seslenen Yalçıntaş, İranlı hayranlarına ayrıca teşekkür etti.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan İlyas Yalçıntaş ve sevenleri soğuğa rağmen konserin son dakikasına kadar şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.