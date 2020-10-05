Yakışıklı Manken, Oyuncu Ender Ataç Fit Vücudu İle Parmak Isırtıyor

HABER: ASLAN SAYIM

Best Model, Fashion Tv gibi güzellik yarışmalarında derece alan önce Mankenlik ve modellik ile adını duyuran Ender Ataç oyunculuğa Hamdi Alkan, Ayla Algan ve Birol Güven’den özel dersler alarak adım attı. Amerika ve Almanya ortak yapım ‘Glorious Seven’ isimli filmde başrollerden birini oynayan Ataç filmde Kafes dövüşçüsünü oynadı. Fit vücudu ile sosyal medyada ilgi odağı olan başarılı oyuncu Ender Ataç yeni senaryolar okuduğunu açıkladı. Arabalara tutkusu olduğu için Oto Galerisi olan Ataç İstanbul’da eğlence hayatının vazgeçilmez vip müşterilerinden.



