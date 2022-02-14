Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
804.63
DOLAR
13.51
STERLİN
18.29
EURO
15.33
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi
Hazine taşınmazlarının satış ve...
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B...

Yaprak'tan Latin tarzı hareketli pop şarkı geliyor!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Şubat 2022 Pazartesi 10:44
Yaprak'tan Latin tarzı hareketli pop şarkı geliyor!

Haber: Sedat Sarıkaya

Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan Avrupa Müzik etiketiyle Youtube'de yayınladığı "Kapatın Işıkları" şarkısıyla  çok sevilen Yaprak yepyeni single şarkısını sevenleriyle buluşturacak olmanın tatlı heyecanını yaşıyor.

Yeni şarkısını yaz ayına yakışır bir şekilde olacağını belirten ve şarkısının Latin tarzı hareketli pop olacağının müjdesini geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği röportajda açıklayan Yaprak yeni şarkısını  Nisan ayı gibi tüm müzik platformlarında yayınlamayı planlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Yapraktan Latin Tarzı Hareketli Pop şarkı Geliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayan Kahkaha
Bayan Kahkaha
HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!
HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!
Burak kibar yalnızlar şehri şarkısı yayında
Burak kibar yalnızlar şehri şarkısı yayında
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans