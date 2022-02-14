Yaprak'tan Latin tarzı hareketli pop şarkı geliyor!

Haber: Sedat Sarıkaya

Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan Avrupa Müzik etiketiyle Youtube'de yayınladığı "Kapatın Işıkları" şarkısıyla çok sevilen Yaprak yepyeni single şarkısını sevenleriyle buluşturacak olmanın tatlı heyecanını yaşıyor.

Yeni şarkısını yaz ayına yakışır bir şekilde olacağını belirten ve şarkısının Latin tarzı hareketli pop olacağının müjdesini geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği röportajda açıklayan Yaprak yeni şarkısını Nisan ayı gibi tüm müzik platformlarında yayınlamayı planlıyor.