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Yasin Obuz’un İstanbul City Şarkısı Tik Tok Masası Youtube’da yayınlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Şubat 2021 Cuma 11:46
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Yasin Obuz’un İstanbul City Şarkısı Tik Tok Masası Youtube’da yayınlandı

HABER: DİNÇER KARACALAR

ÂLÂ” şarkısıyla Youtube’da milyonlarca dinleyicinin beğenisini kazanan Yasin Obuz, yeni single çalışması ‘’ İstanbul City’i ‘’ Goed Music etiketi ile çıkardı. Şarkının sözleri Furkan Gügercin ve Ataberk Kurnaz’a, bestesi ve düzenlemesi ise Yiğit Seferoğlu'na ait. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen klip, Ömer Çelikimzası taşıyor. 

Yasin Obuz  İstanbul City isimli şarkısını ilk kez Tik Tok Masası Youtube ‘dan paylaştı.Sunuculuğunu Tik Tok fenomenlerinden  ikizler Oğuz Bay ve Uğur Bay‘ın yaptığı aynı zamanda Sercan Yıldırım,Deniz Yıldız ,Sema Akpınar ,Berfin Mis, Sudde Özcan ,Duygu Aycan ‘ın katılımlarıyla  sohbet eşliğinde  hayranlarının beğenisine sundu.Şarkı kısa süre içersinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı İstanbul City tüm dijital platformlarda ve video klibi Netd  Müzik Yotube kanalında yayında . 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 05.02.2021 11:47
Anahtar Kelimeler:
Yasin Obuzun İstanbul City Şarkısı Tik Tok Masası Youtubeda Yayınlandı
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