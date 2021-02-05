Yasin Obuz’un İstanbul City Şarkısı Tik Tok Masası Youtube’da yayınlandı

HABER: DİNÇER KARACALAR

“ÂLÂ” şarkısıyla Youtube’da milyonlarca dinleyicinin beğenisini kazanan Yasin Obuz, yeni single çalışması ‘’ İstanbul City’i ‘’ Goed Music etiketi ile çıkardı. Şarkının sözleri Furkan Gügercin ve Ataberk Kurnaz’a, bestesi ve düzenlemesi ise Yiğit Seferoğlu'na ait. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen klip, Ömer Çelikimzası taşıyor.

Yasin Obuz İstanbul City isimli şarkısını ilk kez Tik Tok Masası Youtube ‘dan paylaştı.Sunuculuğunu Tik Tok fenomenlerinden ikizler Oğuz Bay ve Uğur Bay‘ın yaptığı aynı zamanda Sercan Yıldırım,Deniz Yıldız ,Sema Akpınar ,Berfin Mis, Sudde Özcan ,Duygu Aycan ‘ın katılımlarıyla sohbet eşliğinde hayranlarının beğenisine sundu.Şarkı kısa süre içersinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı İstanbul City tüm dijital platformlarda ve video klibi Netd Müzik Yotube kanalında yayında .