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YAZA DAMGA VURACAK ŞARKI

‘Kalırım Yarım’ ve ‘Cemal Abi’ şarkılarıyla adından söz ettiren Nil Ulusoy, şimdi de ‘Erkek Ya’ adlı yeni single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
09 Mart 2022 Çarşamba 11:25
YAZA DAMGA VURACAK ŞARKI

 HABER: DİNÇER KARACALAR
 
Söz ve müziği Agit Aykut’a, düzenlemesi ise İshak Şık’a ait olan ‘Erkek Ya’ şarkısının klibi Beykoz’da çekildi. Klipte büyük de bir sürpriz yaşandı. Nil Ulusoy’un kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan arkadaşları Meriç Köse, Atakan Ergin, Kadircan Turan, Heves Güzel, Derin Bel, The Poyraz ve Neşe Sultan klipte oynayarak ünlü şarkıcıya destek verdi. Hareketli şarkının klip çekimi de oldukça eğlenceli geçti. Klibin yönetmenliğini Özdinç Cinan üstlendi.
 
‘Erkek Ya’ şarkısının yaza damga vuracağını söyleyen Nil Ulusoy, “Çok emek verdiğimiz, üzerinde çok çalıştığımız bir şarkı oldu. Sonunda sevenlerimizle buluşturduk. İçinizi ısıtacak, kıpır kıpır bir şarkı” dedi.
 
Cmp Müzik-Cinan Müzik etiketiyle çıkan ‘Erkek Ya’, NetD ve tüm dijital platformlarda yayında.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Nil Ulusoy
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