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Yazarlıktan Oyunculuğa  

Yazar Gökhan Yıldız son romanı için kısa film çekti.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
08 Şubat 2021 Pazartesi 19:01
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Yazarlıktan Oyunculuğa  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kayıp Dağın Gemisi adlı romanındaki dağcıyı canlandıran yazar Çelik, uzun soluklu tırmanış eğitimleri alarak başkarakteri kısada olsa canlandırdıktan sonra gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirmek için ünlü oyuncu Şahnaz Çakıralp'ten kamera önü ve oyunculuk dersleri almaya başladı. Yazar Gökhan Çelik " Kayıp Dağın Gemisin'nin fragmanını çektik, sıra filminde diyerek, kitaptan filme dönüşen bir hikayenin yazarı olarak da yazarlığın yanı sıra oyunculuğu da eklediğini belirtti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
YazarOyuncuRomanKısa Film
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