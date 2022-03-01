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Yeni diziye yeni imaj

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ekranlara bomba gibi döndü.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
01 Mart 2022 Salı 10:34
Yeni diziye yeni imaj

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başrolünü Haluk Bilginer'le paylaştığı Baba dizisi ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Yakışıklı oyuncu dizideki yeni imajıyla da sevenlerinin dikkat çekti. Saçlarını yakın dostu ve ünlülerin kuaförü Adem Terzi’ye emanet eden Sarıtaş, Baba’nın gördüğü ilgiden dolayı çok mutluğu olduğunu dile getirdi. Haluk Bilginer gibi ustayla ve iddialı bir yapımla ekranlara döndüğü için mutlu olduğunu belirten Tolga Sarıtaş, sosyal medya üzerinden yeni tarzıyla ilgili güzel yorumlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Tolga Sarıtaş
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