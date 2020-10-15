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YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK

Hem iş hem de müzik dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Mr. Jade, 2020 kışına da damgasını vuracak. Birbirinden farklı projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı, uzun süre gündemden düşmeyecek!

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
15 Ekim 2020 Perşembe 16:26
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YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK

HABER: DİNÇER KARACALAR

İLK RESTORAN KAYSERİ’YE


İş dünyasının en çalışkan isimleri arasında yer alan Mr. Jade, uzun süredir hazırlıklarıyla ilgilendiği restoranını hizmete soktu. Avrupa’daki restoran kalitesini Türkiye’ye taşımayı hedefleyen başarılı işadamının ‘JadeLoungee’ adını verdiği mekan, Kayseri’de kapılarını açtı ve misafirlerini Türk mutfağının en özel lezzetleriyle ağırlamaya başladı. Mr. Jade, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde de şube açarak markasını büyük bir restoran zinciri haline getirmeyi hedefliyor.


YENİ SINGLE ALMANYA’DA DA ÇIKACAK


Müzik çalışmalarını da ihmal etmeyen Mr. Jade, çok sevilen şarkılarına bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadı. Yeni single’ı için stüdyoya giren sanatçı, şarkıyı yalnızca Türkiye’de değil, Almanya’da da müzikseverlerin beğenisine sunacak. Single’ını şirketi Mr. Jade Music Production’dan çıkaracak olan Mr. Jade, kendi çalışmalarının yanında sesini duyurmak isteyen genç yeteneklere de albüm yapmayı planlıyor.


KONSERLERİ YOUTUBE KANALINDA


Mr. Jade’yi çok heyecanlandıran projelerinden biri de dijital platformda yayınlanacak programı. Sanatçı, YouTube kanalında yeni bir programa başlayacak. Mr. Jade, çok yakında müzikseverlerle buluşturacağı kanalı üzerinden konserler verecek, özel yayınlar yapacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 15.10.2020 16:48
Anahtar Kelimeler:
Mr.jadeAvrupaIş DünyasıJadelloungeeRestoran
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