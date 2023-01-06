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YENİ YILIN İLK DEFİLESİ FASHION TV'DEN

Fashion TV, yeni projelerinden Fashion TV Token yeni yılın ilk defilesini yılbaşı gecesi Oligark İstanbul' da yaptı.

06 Ocak 2023 Cuma 11:58
YENİ YILIN İLK DEFİLESİ FASHION TV'DEN

Yerli ve yabancı 100 manken modacı Recep Demiray ve Perihan Demirdelen'in eşsiz koleksiyonlarını bine yakın davetliye tanıttı. Fashion TV Token yılbaşı partisi Fashion TV kanalı üzerinden tüm dünyada canlı yayınlandı. Geceye Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat, Fashion TV Token ve BTCOLEY Kripto Para Borsası CEO'su Tolga Altay, 2022'nin Fashion TV Kraliçesi Melissa Daşdemir'in yanı sıra moda ve iş dünyasının tanınmış simaları katıldı.

YATIRIMCISINA FIRSATLAR SUNUYOR

Fashion TV Token ve BTCOLEY Kripto Para Borsası CEO'su Tolga Altay, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fashion TV Token projesinin faaliyete geçmesini takiben Fashion TV World dünyasına yeni ve çok büyük bir ürün çeşitliliği ekledik. Fashion TV Token, smart kontrattaki ismiyle FTVT Token yatırım aracı olmasının yanı sıra yüksek kullanılabilirliğe sahip bir ödeme aracı. Bilindiği üzere Fashion TV Dünyası çok büyük bir ekosisteme sahip. Ürün yelpazesinde moda, eğlence,lüks tüketim ürünleri,cafeler,oteller, kozmetik ürünleri, tekstil gibi ürünler mevcut. Yatırımcılar dünyanın 160 ülkesinde aktif olarak bu ürün ya da hizmetlerden faydalanabilecekler. İlk yılın sonunda 2000'den fazla ödeme noktasında FTVT Token ile ürün ya da hizmet alımı yapabilecekler. Ayrıca FTVT Token ile alacakları ürün ya da hizmet alımında %10 ile %40 arasında indirimde sağlıyor. Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki yatırımcılara Fashion TV Token'ın bol kazançlar sağlamasını temenni ederim."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Fashion TV
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