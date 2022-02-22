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YEŞİM SALKIM'DAN HAKAN KANBUROĞLU'NA AÇIKLAMA! GÜLBEN İLE BARIŞ YOK!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Şubat 2022 Salı 13:01
YEŞİM SALKIM'DAN HAKAN KANBUROĞLU'NA AÇIKLAMA! GÜLBEN İLE BARIŞ YOK!

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu yazısında Yeşim Salkım ile Gülben Ergen arasında buzların eriyeceği yönünde çıkan haberlere yer verdi. Yeşim Salkım'a ''Barışacak mısınız?'' sorusunu yönelten Hakan Kanburoğlu aldığı yanıtı da yazısında paylaştı. 



Hakan Kanburoğlu'na konuşan Yeşim Salkım, ''Kavga da yok barış da yok. İnsanlar küs olduklarıyla barışırlar. Çelenk yolladığı için teşekkür ettim. Biz de durum biraz farklı. Bizim kırgınlığımız nasıl bitsin?'' dedi.

Son Güncelleme: 22.02.2022 13:03
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YEŞİM SALKIMDAN HAKAN KANBUROĞLUNA AÇIKLAMA GÜLBEN İLE BARIŞ YOKYeşim SalkımGülben
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