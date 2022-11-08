YETER BİZE

HABER: ZAFER TOPRAK

Bay Nuri Kazancı"dan Anlamlı Bir Çalışma Daha.

Bestesi Kul Celal Mercana Ait Yeter Bize İsimli Şarkısıyla Müzik Sektörüne Manidar Bir Projeyle Tekrar Merhaba Diyen Kazancı Bu Albümde Önemli İsimlerede Yer Verdi Şarkının Aranjörlüğünü Beysun Yıldız Üstlenirken Yönetmenliğinide Duayen Gitarist Müzisyen Zafer Doğulu Üstlendi Klibin Bir Bölümünü Çanakkale"de Çeken Kazancı Duygu Dolu Anlar Yaşadığını Klibe Yansıttı Pek Yakında Konser Çalışmalarınada Başlayacak Olan Kazancı Şarkısının Haklı Sevincini Yaşıyor..