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Yıldızlar CrazyLife Kalite ödüllerinde buluşacak!

İstanbul ilçelerinden Gayrettepe'de yer alan Dedeman Otel'de yapılacak hafızalardan silinmeyecek her anı hatırlanacak muhteşem bir ödül töreni geliyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Ocak 2022 Çarşamba 18:52
Yıldızlar CrazyLife Kalite ödüllerinde buluşacak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Güzeller güzeli Özlem Yıldız ve yakışıklı sunucu Şenol İpek ile gecenin sunumunun renkli geçmesi beklenen yılın en büyük organizasyonunda birbirinden ünlü isimler yer alacak.Yılın en iyilerinin ödüllerini almak için bu büyük organizasyonda  buluştuğu Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar'ın imtiyaz sahibi olduğu Crazy Prodüksiyon ailesinin yeni üyesi Crazylife kalite ödülleri muhteşem bir geceyle geliyor.

Birbirinden ünlü sanatçıların sahnede birer şarkılarını söyleyip adeta şovlarını sergileyeceği ve ödüllerini alacağı bu büyük gece çok konuşulacak.Büyük gecede davetlileri birde konser süprizi bekliyor.Yılın en dikkat çeken ödül gecesinde basın camiasından da yoğun katılımı bekleniyor.Geceden önemli anlar magazin dünyasında büyük ses getirecek CrazyLife dergisinde yer alacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Yıldızlar CrazyLife Kalite ödüllerinde Buluşacak
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